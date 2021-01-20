В Казани 24-летнюю девушку подозревают в убийстве своей подруги

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

В Казани задержали нетрезвую 24-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве своей подруги. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Трагедия произошла в одном из жилых домов по улице Галимджана Баруди около часа ночи 16 января. Когда росгвардейцы прибыли на место, девушка уже скончалась. Там же находились и 24-летняя подруга жертвы и их 25-летний знакомый. Обоих задержали до выяснения обстоятельств.

Фото: realnoevremya.ru

В дальнейшем было выяснено, что девушки приехали в Татарстан из Оренбургской области и проживали на съемной квартире. С вечера они встречали гостей, выпивали алкоголь. Когда гости разошлись, остался один парень. Он ушел в комнату, а подруги поссорились. Когда молодой человек вернулся на кухню, одна из девушек лежала на полу в крови.

Девушка во время ссоры ударила подругу ножом в горло. В убийстве она призналась. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Ранее в Татарстане женщина убила брата и пыталась убедить следствие, что он сам ударил себя ножом.



Ольга Плешкова