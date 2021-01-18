В Татарстане женщина убила брата и пыталась убедить следствие, что он сам ударил себя ножом

В Татарстане женщина убила брата и пыталась убедить следователей, что он сам ударил себя ножом во время приступа эпилепсии. Об этом сообщает Следственный комитет по Татарстану.

Трагедия произошла в деревне Шихазда Пестречинского района 15 января. Там было обнаружено тело 40-летнего местного жителя с ножом в грудной клетке.

По подозрению в убийстве была задержана сестра погибшего. Следователи выяснили, что в семье злоупотребляли алкоголем. В день трагедии во время очередного распития спиртных напитков между братом и сестрой произошел скандал, они подрались. По версии следствия, женщина схватилась за нож и ударила им брата в грудь.

Фото: realnoevremya.ru

Родственники мужчины пытались убедить экстренные службы, что мужчина страдал эпилепсией и ударил себя ножом сам. Однако следствие установило свидетеля, которому звонила мать потерпевшего и рассказала об убийстве. Под давлением доказательств подозреваемая призналась.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Ольга Плешкова