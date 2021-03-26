В Татарстане суд прекратил дело депутата, который застрелил женщину

За примирением сторон завершил накануне производство по уголовному делу главы Кулангинского поселения Фидаила Нигматзянова Кайбицкий райсуд Татарстана. По данным «Реального времени», обвинявшийся в расстреле 38-летней женщины по неосторожности заключил мировое соглашение с вдовцом погибшей и избежал судимости.



Обвинение в причинении смерти по неосторожности депутат района полностью признал. 7 декабря 2020 года около шести вечера он пришел с охотничьим ружьем в дом будущей жертвы по ее же просьбе. Диляра Валиуллина просила его о помощи — следы лисы на участке хозяева находили и раньше, но утром того дня обнаружили — хищница проделала дыру в теплице и утащила одну из кур.

По данным следствия, в тот вечер Нигматзянов беседовал с супругом Валиуллиной на соседнем участке. Оба думали, что хозяйка ушла в дом. А потом увидели, как в огороде за сараем что-то сверкает. Валиуллину показалось — это глаза лисы, Нигматзянов сделал два выстрела. Но поскольку ружье было заряжено дробью, на теле погибшей эксперты обнаружили 28 ран.

В суд дело поступило с ходатайством обвиняемого о рассмотрении в особом порядке. Прокуратура добилась перехода на общий порядок, но к вчерашнему заседанию стороны успели договориться о мировой. И суд удовлетворил заявленное ходатайство о прекращении дела.

Санкция по предъявленному обвинению в ч. 1 ст. 109 УК РФ предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Это неумышленное преступление относится к категории преступных деяний небольшой тяжести, по которым предусмотрена возможность прекращения уголовного преследования за примирением сторон.