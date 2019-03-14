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В Минздраве РФ сообщили об увеличении возраста подростков, пробующих табак и алкоголь

11:52, 14.03.2019
В Минздраве РФ сообщили об увеличении возраста подростков, пробующих табак и алкоголь
Фото: pixabay.com

Подростки в России стали позже пробовать табак, алкоголь и наркотики — их средний возраст увеличился примерно на 2—3 года.

Если в 2000 году школьники пробовали сигареты и алкоголь в 13—14 лет, то в 2017 году это возраст увеличился до 15—16 лет, сообщает RT со ссылкой на Минздрав и их данные Центра мониторинга вредных привычек среди детей и подростков.

Ранее Минздрав РФ предложил подготовить меры по поощрению торговых точек, которые откажутся от торговли табачной продукцией и электронными сигаретами.

Общество
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