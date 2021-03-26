Григоренко: «Ламса показал свою слабость, Хартикайнен задыхался на льду»

Бывший капитан «Салавата Юлаева», нападающий Игорь Григоренко прокомментировал вылет уфимского клуба из плей-офф Кубка Гагарина.

Главной причиной плохого выступления он называет главного тренера команды Томи Ламсу. По его словам, тренер допустил ошибку, загоняя финских легионеров «Салавата Юлаева» большими нагрузками.

«Мне их жалко, вот просто жалко. Была большая ошибка тренера, он показал свою слабость. Ламса загнал ребят в такую яму. Да вы просто посмотрите на Хартикайнена, какое лицо у него было: красное, как помидор, глаза из орбит вылезали. Хотя Хартикайнен — конь в плане здоровья. Я сам это знаю. И он из-за ошибки тренера уже задыхался на льду.

Как можно столько играть и не давать ребятам передышки? Были моменты, когда они через смену выходили. А большинство? Почти две минуты они были на льду. Это глупо. И все шло с самого начала сезона, за весь чемпионат ничего не поменялось», — сказал Григоренко.

Фото: vk.com/hcsalavat

Он также отметил, что большое доверие к иностранным хоккеистам сковывало российских игроков, которые практически не шли в силовую борьбу и выглядели блекло на протяжении всей серии с казанским «Ак Барсом».



Напомним, «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф в полуфинале Восточной конференции. Уфимский клуб в четырех матчах уступил в серии «Ак Барсу», забросив в ворота соперника лишь 5 шайб. При этом в активе первой тройки нападения Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд не оказалось ни одного гола в играх с казанцами.

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