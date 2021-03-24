Врачи РКБ Татарстана провели сложную операцию на спине мужчине, попавшему в ДТП

Врачи РКБ Татарстана провели сложную на позвоночнике мужчине, который попал в ДТП. Об этом сообщается на сайте медучреждения в Instagram.

Мужчина ночью возвращался домой по проселочной дороге на мопеде. Был нетрезв. Его жена поехала с друзьями на машине. В какой-то момент мужчина отстал от автомобиля, не справился с управлением и вылетел с дороги. Мопед перевернулся и вместе с водителем улетел на обочину.



Его нашли в траве, в неестественной позе, почти без сознания. Скорая доставила пострадавшего в РКБ. Последствия аварии оказались серьезными: у мужчины были перелом позвоночника, ребер и кровоизлияние в мозг.

Его сразу же прооперировали. Врачам нужно было зафиксировать сломанный позвонок, чтобы освободить сдавленную часть спинного мозга. Полностью поправить позвонок было нельзя из-за тяжести травмы и большой кровопотери.



Мужчина 2 недели пролежал в реанимации, еще две — в палате. Дальше его ждала реабилитация. Все это время рядом с ним была жена: помогала двигаться, кормила, успокаивала и поддерживала. После реабилитации он вернулся домой, а через полтора месяца позвонил врачу и гордо сообщил, что начал ходить с ходунками.



Недавно мужчина снова приехал в РКБ Татарстана, чтобы сделать операцию на позвоночнике. Вторая операция продлилась 9 часов. Спина стала прямее, и теперь он сможет выдерживать гораздо большие нагрузки при реабилитации и в обычной жизни. На днях мужчина уехал в специализированный центр на второй курс реабилитации.

Ранее врачи РКБ Татарстана помогли 17-летней девушке, у которой нашли доброкачественную опухоль.

Татьяна Леухина