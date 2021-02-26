В Татарстане ограничили движение автобусов и грузового транспорта из-за метели

В Татарстане на автодорогах из-за неблагоприятных метеорологических условий вводится ограничение движения междугородних автобусов и грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

С 20:30 26 февраля временное ограничение вводится для автобусов, с 21:00 — для большегрузов.

Также с 20:30 и до улучшения погодных условий будут закрыты участки трассы М7 с 735 по 1169 км и со стороны подъезда к Ижевску и Перми. Движение будет ограничено по дорогам Казань — Оренбург — Акбулак до границы с Казахстаном, на трассах Йошкар-Ола — Зеленодольск — М7 и Казань — Буинск — Ульяновск, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскоуправтодор».

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости до 500-1000 м и менее ночью и днем, сильном ветре порывами 15-18 м/с, сильной гололедице и снежных заносах на дорогах.

В выходные дни в республике ожидается метель и скачки температур.

Татьяна Леухина