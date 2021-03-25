В Казани пенсионерка лишилась почти миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

В Казани пенсионерка лишились 918 тысяч рублей, желая заработать на криптовалютном рынке. Заявление по факту мошеннических действии поступило в отдел полиции «Зареченский» от 61-летней женщины.

18 марта ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей брокерской компании. Она предложила женщине-пенсионерке заработать на купле-продаже криптовалюты. Диалог они стали продолжать в мессенджере, там «сотрудница фирмы» скинула ей ссылку для регистрации в платформе криптовалютной биржи.

Вечером девушка снова позвонила и попросила женщину перечислить на продиктованный ей счет 18 400 рублей. Эта сумма, по ее словам, нужна для регистрации и начала работы на бирже. У потерпевшей этих денег не оказалось, поэтому она заняла деньги у знакомых и перечислила их на указанный абонентский номер через онлайн-банк.

После этого с пенсионеркой связалась другая девушка, которая сообщила, что регистрация на платформе прошла успешно и можно начать зарабатывать деньги. Она предложила скачать на мобильный телефон пожилой женщины приложение удаленного доступа. Это нужно было, чтобы пенсионерка якобы имела возможность дистанционно управлять аккаунтом на бирже криптовалют. Женщина установила данную программу на свой телефон, а также рассказала звонившей, что имеет кредит в банке в размере 452 тысяч рублей, оформленный несколько лет назад.



Спустя 2 дня потерпевшей пришло СМС-уведомление от банка, где ей предлагали новый кредит на сумму почти в 2 миллиона рублей. Увидев это сообщение через приложение удаленного доступа, девушка предложила взять кредит на предложенную сумму. Пенсионерка согласилась и через 2 дня оформила займ на сумму чуть более одного миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она сообщила девушке, консультировавшей ее, что сможет перечислить на счет аккаунта финансовой биржи только часть полученных денег, поскольку остальной частью решила оплатить ранее оформленный кредит. Девушка согласилась на это и якобы перевела разговор на другого специалиста «финансовой организации». Молодой человек через приложение удаленного доступа подключился к телефону потерпевшей. Он попросил открыть приложение мобильного банка, что женщина и сделала. После этого молодой человек под предлогом перечисления на счет финансовой биржи перевел на незнакомые счета 900 тысяч рублей и прекратил разговор. Только после этого женщина поняла, что связалась с мошенниками и обратилась в полицию.



По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отделе полиции «Зареченский» проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее сотрудники полиции задержали нескольких жителей Татарстана, которые тратили деньги с чужих банковских карт.



Татьяна Леухина