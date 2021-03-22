Полиция задержала татарстанцев, тративших деньги с чужих банковских карт

Сотрудники полиции задержали нескольких жителей Татарстана, которые тратили деньги с чужих банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.



Так, 29-летний житель Зеленодольского района несколько дней тратил деньги с найденной на одной из улиц города банковской карты с бесконтактной оплатой. Ею он оплачивал покупки в продуктовых магазинах, сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей. Подозреваемый в содеянном сознался, его задержали.

Еще двоих подозреваемых в кражах с карт задержали в Заинске в течение недели — ими оказались 34-летний мужчина и 37-летняя женщина. Мужчина так же нашел карту на улице и потратил с нее более 15 тысяч рублей. Женщина похитила банковскую карту и путем обналичивания в банкомате присвоила 12 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье о краже. Задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что за аналогичное преступление перед судом предстанет 15-летняя школьница. Девушка нашла на детской площадке банковскую карту и купила косметику и сладости на 10 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко