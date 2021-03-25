В Горкинско-Ометьевском лесу Казани начали посыпать дорожки кофе для борьбы с гололедом

В Казани с сегодняшнего дня в Горкинско-Ометьевском лесу в качестве эксперимента для борьбы с гололедом дорожки начнут посыпать кофейной гущей. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Ею покрыли 25 метро дорожек, обработали центральные аллеи у главного входа в парк со стороны проспекта Победы. Расход кофе составляет 1 килограмм на 1 метр дорожки. Партнерами проекта стали городские кофейни, которые бесплатно предоставили 25 килограммов кофейной гущи.

Фото: instagram.com/kazanles

Отмечается, что в Казани подобный проект реализуется впервые. Замена песко-соляной смеси на кофейный жмых станет еще одним шагом к экологичности.

Ранее кофейную гущу стали использовать на дорожках парков в борьбе со льдом в Альметьевске. Около 50 кг собранной гущи рассыпали на дорожки парка «Здоровье».



Татьяна Леухина