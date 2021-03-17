В Альметьевске начали посыпать улицы кофе для борьбы с гололедом

В Альметьевске кофейную гущу стали использовать на дорожках парков в борьбе со льдом. Об этом сообщает пресс-служба Альметьевского района.

Заправочные станции и кофейни города откликнулись на просьбу экологов и в течение месяца собирали кофейную гущу. Около 50 кг собранной гущи рассыпали на дорожки парка «Здоровье». Этот метод не разъедает поверхность обуви и не повреждает лапы собак.

Более того, когда снег растает, дворники просто сметут кофейную гущу в сторону зелени, отработанный кофе станет удобрением для растений.

В январе в Татарстане на участке трассы М-7 применили чистую соль для борьбы с гололедом. Подобную технологию химического способа борьбы с гололедом применяли в республике впервые. На других участках в основном используется комбинированный метод, когда основная часть дорожного покрытия обрабатывается песко-соляной смесью и лишь небольшие участки — чистой солью. Для применения этих противогололедных материалов приобрели современную технику, которая может распределять от 5 до 50 граммов соли на кв. м и рассолов в зависимости от температуры воздуха и состояния покрытия. Возле ОЭЗ «Алабуга» построили склад для хранения чистых хлоридов.

