Песков о курсе рубля: «Ничего у нас не лихорадит»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля. В разговоре с журналистами он не согласился с тем, что рубль «лихорадит»:
«Я не соглашусь с вами — со словом «лихорадить». Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного, может быть, но ничего не лихорадит», — цитирует пресс-секретаря президента RT.
Он добавил, что у Кремля нет информации о возможных сроках введения новых санкций со стороны США.
Ранее сообщалось о повышении курсов евро и доллара. Курс евро на Московской бирже в конце марта превысил отметку в 90 рублей, а доллар превысил 75 рублей.
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