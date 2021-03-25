Песков о курсе рубля: «Ничего у нас не лихорадит»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля. В разговоре с журналистами он не согласился с тем, что рубль «лихорадит»:



«Я не соглашусь с вами — со словом «лихорадить». Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного, может быть, но ничего не лихорадит», — цитирует пресс-секретаря президента RT.

Он добавил, что у Кремля нет информации о возможных сроках введения новых санкций со стороны США.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о повышении курсов евро и доллара. Курс евро на Московской бирже в конце марта превысил отметку в 90 рублей, а доллар превысил 75 рублей.

Маргарита Головатенко