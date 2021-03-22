Курс доллара превысил 75 рублей

Курс доллара в понедельник вечером превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 19.14 курс доллара равен 74,9 рубля, евро поднялся до 89,3 рубля.

Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов заявил, что к середине апреля курс доллара может укрепить свои позиции и вырасти до 75—76 рублей. Однако к концу апреля курс может обвалиться до 71 рубля. Что касается курса евро, то он, по словам эксперта, не превысит 85,45 рубля. Укрепление позиции рубля связано с ростом цен на нефтепродукты.

На прошлой неделе курс доллара поднимался до 74 рублей, курс евро — до 88 после высказываний президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC.

