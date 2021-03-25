В Казани поезд протаранил легковушку — подробности от МВД

Фото: МВД по РТ

В Казани поезд протаранил автомобиль «Сузуки», женщина-водитель не пострадала. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

Фото: МВД по РТ

Сообщается, что 52-летняя женщина-водитель автомобиля «Сузуки» выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате в 8.45 автомобиль протаранил товарный поезд, который двигался от станции Восстания на подъездной путь ППЖТ «Химическая» для выгрузки.

Фото: МВД по РТ

Установлено, что железнодорожный переезд шлагбаумом и подъемным устройством не оборудован, светофор исправен.

В ведомстве напомнили, что ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути предусмотрена статьей 12.10 Кодекса РФ. Санкция предусматривает наказание от административного штрафа в размере 1000 рублей или лишения права управления автомобиля на срок от трех до шести месяцев. При повторном совершении этого административного правонарушения предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на один год.

Фото: МВД по РТ

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Казанском регионе ГЖД на железнодорожных переездах произошло шесть ДТП.

Ольга Плешкова