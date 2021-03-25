В Татарстане за последние сутки выявили 42 новых случая COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая коронавируса — это минимум с октября 2020 года. Все они контактные. 16 человек госпитализировано, 26 получают лечение на дому.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 19 195 татарстанцев.
В Казани за последние сутки выявили 15 заболевших коронавирусом, в Набережных Челнах — 11, в Черемшанском районе — три. По два случая COVID-19 выявили в Азнакаевском, Буинском, Зеленодольском, Лениногорском и Нижнекамском районах РТ.
По одному случаю заражения зарегистрировали в Менделеевском, Нурлатском и Сабинском районах Татарстана.
Вылечились от коронавируса за последние сутки в республике 48 человек, всего — 15 957.
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