Главное о коронавирусе на 25 марта: «ЭпиВакКорона» признана безопасной, «Спутник V» — самой узнаваемой в мире
Казанских медработников отправят в санаторий на реабилитацию
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая COVID-19. Всего на 25 марта в республике зафиксировали 19 195 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 957 человек, в том числе 48 за минувшие сутки.
Провакцинировано 119 478 человек, из них 2 457 за последние сутки. 75 720 получили вторую прививку
- Сотрудники благотворительного фонда и мечети «Ярдэм» коллективно привились от коронавируса перед Рамаданом. Как объяснил председатель Совета фонда «Ярдэм» и имам-хатыб мечети «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов, сотрудники «Ярдэм» постоянно находятся в контакте с людьми, поэтому необходимо защититься от новой коронавирусной инфекции, чтобы не заразить гостей и реабилитантов.
- Казанские медработники, переболевшие COVID-19, пройдут курсы реабилитации в санаториях. Семь врачей и медицинских сестер из Казани получили путевки.
- Казанский психиатр Владимир Менделевич прокомментировал суицид женщины, которая покончила с собой после лечения от COVID-19. По его словам, вирус не может вызвать мысль о том, чтобы не жить. Это целая цепочка, после которой человек может прийти к такой трагической развязке.
«ЭпиВакКорона» признана безопасной
За последние сутки в России выявили 9 221 новый случай коронавируса, выздоровел 10 881 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 492 692 человек, а выздоровевших — до 4 109 281 человека.
За сутки болезнь унесла жизни 393 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 96 612 человек.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении президента в обычный режим работы, в том числе с участием журналистов, будет решаться в зависимости от ситуации. Однако в любом случае, пока президент не получит второй компонент вакцины, это невозможно.
- Результаты клинических исследований среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет подтвердили безопасность и эффективность вакцины «ЭпиВакКорона». Материалы исследования опубликованы в журнале «Инфекция и иммунитет».
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что в случае массовой вакцинации от коронавируса к осени в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений.
- В Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 онкологических больных.
Онкобольные неплохо переносят вакцинацию от коронавируса, почти без побочных эффектов, однако перед прививкой необходимо посоветоваться с онкологом.
- Врач института Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин заметил проблемы с пищеварением и специфические симптомы у переболевших коронавирусом пациентов. Среди видов нарушений работы желудочно-кишечного тракта после COVID-19 наблюдаются диарея и вздутие живота
Папа Римский снизил зарплаты священникам
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 124 793 058 человек, 2 743 520 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 010 932). На второй строчке — Бразилия (12 220 011), на третьей — Индия (11 787 534), на четвертой — Россия (4 433 364, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятой строчке Франция (4 374 774)
Больше всего смертей зафиксировано в США (545 281). За ними следуют Бразилия (300 685), Мексика (199 627), Индия (199 627) и Великобритания (160 692).
- Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» назвали самой узнаваемой в мире. «Спутник V» также является второй наиболее предпочитаемой вакциной после препарата Pfizer/BioNTech.
- В США общее число случаев коронавирусной инфекции нового типа SARS-CoV-2 превысило 30 миллионов.
- Экономист из Нью-Йорка Бранко Миланович назвал три главных последствия пандемии коронавируса для мира: увеличение доли людей на дистанционке, создание потенциала для разработки новых препаратов и обострение конфликта между США и Китаем.
- В Мексике из-под надзора полиции сбежали граждане Гондураса, которых поймали с партией поддельной вакцины «Спутник V». На боту частного самолета нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 «Спутник V».
- Правительство Австрии ужесточает коронавирусные ограничения в Вене и двух восточных регионах страны. Гражданам запретят посещать магазины без отрицательного теста.
- Индия временно приостановила поставки на экспорт вакцины против коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII).
- Германия призывает Еврокомиссию закупить российскую вакцину «Спутник V», сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного германского чиновника. По его словам, Еврокомиссия находится в процессе запуска этой процедуры.
- В Ватикане из-за пандемии папа Римский снизил зарплаты священников из-за падения экономики. Кардиналам и большинству других священнослужителей снижена зарплата на 10%.
- AstraZeneca понизила показатель эффективности вакцины от COVID-19 до 76%. Об этом сообщается в заявлении Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID).
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