Главное о коронавирусе на 25 марта: «ЭпиВакКорона» признана безопасной, «Спутник V» — самой узнаваемой в мире

Фото: Максим Платонов

Казанских медработников отправят в санаторий на реабилитацию

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая COVID-19. Всего на 25 марта в республике зафиксировали 19 195 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 957 человек, в том числе 48 за минувшие сутки.



Провакцинировано 119 478 человек, из них 2 457 за последние сутки. 75 720 получили вторую прививку



Сотрудники благотворительного фонда и мечети «Ярдэм» коллективно привились от коронавируса перед Рамаданом. Как объяснил председатель Совета фонда «Ярдэм» и имам-хатыб мечети «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов, сотрудники «Ярдэм» постоянно находятся в контакте с людьми, поэтому необходимо защититься от новой коронавирусной инфекции, чтобы не заразить гостей и реабилитантов.

Казанские медработники, переболевшие COVID-19, пройдут курсы реабилитации в санаториях. Семь врачей и медицинских сестер из Казани получили путевки.

Казанский психиатр Владимир Менделевич прокомментировал суицид женщины, которая покончила с собой после лечения от COVID-19. По его словам, вирус не может вызвать мысль о том, чтобы не жить. Это целая цепочка, после которой человек может прийти к такой трагической развязке.

Фото: inkazan.ru

«ЭпиВакКорона» признана безопасной

За последние сутки в России выявили 9 221 новый случай коронавируса, выздоровел 10 881 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 492 692 человек, а выздоровевших — до 4 109 281 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 393 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 96 612 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении президента в обычный режим работы, в том числе с участием журналистов, будет решаться в зависимости от ситуации. Однако в любом случае, пока президент не получит второй компонент вакцины, это невозможно.

Результаты клинических исследований среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет подтвердили безопасность и эффективность вакцины «ЭпиВакКорона». Материалы исследования опубликованы в журнале «Инфекция и иммунитет».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что в случае массовой вакцинации от коронавируса к осени в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений.

Фото flickr.com/photos/sf_press

В Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 онкологических больных.

Онкобольные неплохо переносят вакцинацию от коронавируса, почти без побочных эффектов, однако перед прививкой необходимо посоветоваться с онкологом.

Онкобольные неплохо переносят вакцинацию от коронавируса, почти без побочных эффектов, однако перед прививкой необходимо посоветоваться с онкологом. Врач института Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин заметил проблемы с пищеварением и специфические симптомы у переболевших коронавирусом пациентов. Среди видов нарушений работы желудочно-кишечного тракта после COVID-19 наблюдаются диарея и вздутие живота

Папа Римский снизил зарплаты священникам

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 124 793 058 человек, 2 743 520 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 010 932). На второй строчке — Бразилия (12 220 011), на третьей — Индия (11 787 534), на четвертой — Россия (4 433 364, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятой строчке Франция (4 374 774)



Больше всего смертей зафиксировано в США (545 281). За ними следуют Бразилия (300 685), Мексика (199 627), Индия (199 627) и Великобритания (160 692).



Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» назвали самой узнаваемой в мире. «Спутник V» также является второй наиболее предпочитаемой вакциной после препарата Pfizer/BioNTech.

Фото: Максим Платонов

В США общее число случаев коронавирусной инфекции нового типа SARS-CoV-2 превысило 30 миллионов.

Экономист из Нью-Йорка Бранко Миланович назвал три главных последствия пандемии коронавируса для мира: увеличение доли людей на дистанционке, создание потенциала для разработки новых препаратов и обострение конфликта между США и Китаем.

В Мексике из-под надзора полиции сбежали граждане Гондураса, которых поймали с партией поддельной вакцины «Спутник V». На боту частного самолета нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 «Спутник V».

Правительство Австрии ужесточает коронавирусные ограничения в Вене и двух восточных регионах страны. Гражданам запретят посещать магазины без отрицательного теста.

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Индия временно приостановила поставки на экспорт вакцины против коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII).

Германия призывает Еврокомиссию закупить российскую вакцину «Спутник V», сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного германского чиновника. По его словам, Еврокомиссия находится в процессе запуска этой процедуры.

В Ватикане из-за пандемии папа Римский снизил зарплаты священников из-за падения экономики. Кардиналам и большинству других священнослужителей снижена зарплата на 10%.

AstraZeneca понизила показатель эффективности вакцины от COVID-19 до 76%. Об этом сообщается в заявлении Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID).

Ольга Плешкова