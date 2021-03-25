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В Татарстане все объекты дорожного нацпроекта пройдут обязательный контроль качества

10:48, 25.03.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане все объекты дорожного нацпроекта пройдут обязательный контроль качества
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане все объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и программы дорожных работ проходят обязательный контроль качества с участием заказчиков, подрядчиков и независимых экспертов.

Проверяется качество поступающих материалов и их соответствие нормативным требованиям документации. Асфальтобетонные заводы, участвующие в нацпроекте, дополнительно проверили на наличие и техническую возможность выпуска необходимых асфальтобетонных смесей с требуемым качеством, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Технический надзор за выполнением работ на дорогах осуществляет ГКУ «Главтатдортранс». В собственной лаборатории при участии независимых экспертов он проводит мониторинг качества. Все объекты нацпроекта также проверяет Госстройнадзор.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Выполненные работы принимаются только после подтверждения их качества инструментальной диагностикой.

Отметим, в Татарстане за два года действия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное состояние 478,3 км дорог и дорожно-уличной сети.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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