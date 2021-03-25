В Татарстане все объекты дорожного нацпроекта пройдут обязательный контроль качества

В Татарстане все объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и программы дорожных работ проходят обязательный контроль качества с участием заказчиков, подрядчиков и независимых экспертов.

Проверяется качество поступающих материалов и их соответствие нормативным требованиям документации. Асфальтобетонные заводы, участвующие в нацпроекте, дополнительно проверили на наличие и техническую возможность выпуска необходимых асфальтобетонных смесей с требуемым качеством, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



Технический надзор за выполнением работ на дорогах осуществляет ГКУ «Главтатдортранс». В собственной лаборатории при участии независимых экспертов он проводит мониторинг качества. Все объекты нацпроекта также проверяет Госстройнадзор.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Выполненные работы принимаются только после подтверждения их качества инструментальной диагностикой.

Отметим, в Татарстане за два года действия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное состояние 478,3 км дорог и дорожно-уличной сети.



Татьяна Демина