Священника из Татарстана отправили в колонию на 13 лет за изнасилование 12-летней

Священника Андрея Стребкова из Татарстана осудили за изнасилование 12-летней воспитанницы воскресной школы. Суд отправил его в колонию строгого режима на 13 лет, сообщил адвокат подсудимого Шот Горгадзе.

Защита намерена обжаловать приговор, так как считает Стребкова невиновным. Адвокат уверяет, что священника, который проводит миссионерские проповеди, оговорили враждебно настроенные к нему прихожане.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. Бывшая ученица воскресной школы рассказала, что, когда ей было 12 лет, священник надругался над ней в детском лагере.

Ранее сообщалось, что в Челнах школьников подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.

Ольга Плешкова