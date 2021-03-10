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Роскомнадзор замедлит работу Twitter

10:52, 10.03.2021
Роскомнадзор замедлит работу Twitter
Фото: pxhere.com

C 10 марта Роскомнадзор замедлит скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение связано с тем, что сервис с 2017 года не удаляет запрещенный контент. По состоянию на 10 марта не удаленными остаются 3 168 материалов с запрещенной информацией — 2 569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

Ранее сообщалось, что Twitter грозит административный штраф от 800 тыс. до 8 млн рублей: с 2017 года соцсеть не удалила 2 862 материала с запрещенной в России информацией (ст. 13.41 КоАП РФ).

Также Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компаний Facebook и Twitter, так как они в срок не предоставили данные о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах в России.

Технологии
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