В ЦБ объяснили, почему конкурс по выбору городов на банкноты не проводился

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Конкурс по выбору городов на купюры ЦБ РФ не проводился, потому что регулятор при изготовлении новых бумажных рублей отойдет от концепции изображения на банкнотах городов к изображению на них федеральных округов.

— Когда в обращение вышла банкнота номиналом 2 тысячи рублей, в ней уже был реализован совершенно другой новый принцип ее дизайна. В этой банкноте мы отошли от исключительно городской тематики, когда и на лицевой, и на оборотной стороне представлен один город, и перешли к тематике федеральных округов, — объяснил зампред Банка России Михаил Алексеев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Так, на банкноте номиналом 2 тысячи рублей изображен Владивосток как столица Дальневосточного федерального округа, а на оборотной — объект, расположенный в этом федеральном округе — космодром «Восточный», передает «РИА Новости».

Напомним, банк России к 2025 году выпустит обновленные банкноты, которые будут дополнены видами других федеральных округов. Казани на банкнотах, как и прежде, не будет — от ПФО выбрали Нижний Новгород.



В 2016 году в России проходило народное голосование за место на купюрах номиналом 200 и 2 000 рублей. В финал голосования прошли сразу 10 городов, среди них — Казань. Подробнее о том, как проходил конкурс и почему столица Татарстана не оказалась на банкнотах — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина