В ЦБ объяснили, почему конкурс по выбору городов на банкноты не проводился
Конкурс по выбору городов на купюры ЦБ РФ не проводился, потому что регулятор при изготовлении новых бумажных рублей отойдет от концепции изображения на банкнотах городов к изображению на них федеральных округов.
— Когда в обращение вышла банкнота номиналом 2 тысячи рублей, в ней уже был реализован совершенно другой новый принцип ее дизайна. В этой банкноте мы отошли от исключительно городской тематики, когда и на лицевой, и на оборотной стороне представлен один город, и перешли к тематике федеральных округов, — объяснил зампред Банка России Михаил Алексеев.
Так, на банкноте номиналом 2 тысячи рублей изображен Владивосток как столица Дальневосточного федерального округа, а на оборотной — объект, расположенный в этом федеральном округе — космодром «Восточный», передает «РИА Новости».
Напомним, банк России к 2025 году выпустит обновленные банкноты, которые будут дополнены видами других федеральных округов. Казани на банкнотах, как и прежде, не будет — от ПФО выбрали Нижний Новгород.
В 2016 году в России проходило народное голосование за место на купюрах номиналом 200 и 2 000 рублей. В финал голосования прошли сразу 10 городов, среди них — Казань. Подробнее о том, как проходил конкурс и почему столица Татарстана не оказалась на банкнотах — в материале «Реального времени».
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