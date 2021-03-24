ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Банк России планирует в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения запустить пилот по их сбору у россиян через специальные приемники. Об этом сообщает «РИА Новости».

Реализовать проект планируется в следующем году. Пилот будет проводиться с привлечением технологического партнера, конкретные места установки и количество оборудования определят по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В каком именно регионе будет проводиться такой эксперимент, пока не уточняется.

Напомним, в следующем году Центробанк выпустит памятные монеты, посвященные Казани. Монеты будут номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием обычного качества чеканки, они войдут в серию «Города трудовой доблести». Тираж — до 5 млн штук каждая.

