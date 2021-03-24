Челнинцу дали три года условно за нападение на полицейского

Челнинца осудили за применение насилия к полицейскому — он ударил его кулаком в область носа. Об этом сообщает пресс-служба Челнинского горсуда.



Сотрудники полиции подошли к челнинцу в зале ожидания железнодорожного вокзала, увидев, что он без маски. Они представились, предъявили служебные удостоверения и попросили предъявить документ, удостоверяющий личность. Жителю автограда объяснили, что он совершил административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

Гражданин на требования полиции ответил агрессией и отказом. Отмечается, что он был пьян. Тогда полицейские доставили его в дежурную часть ЛОП для составления административных материалов. Находясь в служебном автомобиле УАЗ, челнинец ударил одного из сотрудников полиции в область носа. Как следствие, у сотрудника полиции — ссадины переносицы и закрытый перелом костей носа (легкий вред здоровью).

Подсудимый признал вину, ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в марте еще одному жителю автограда назначили год условно за применение насилия в отношении участкового.

Полгода исправительных работ назначили челнинке за оскорбление полицейского. На судебном заседании она полностью признала вину. Ее приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Маргарита Головатенко