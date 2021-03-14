Суд назначил челнинцу год условно за применение насилия в отношении участкового

Прокуратура Челнов поддержала обвинение по уголовному делу в отношении Челнинца, которому было предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).



Суд установил, что челнинец, будучи пьяным, применил насилие в отношении участкового. Челнинец на судебном заседании согласился с обвинением, признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщает прокуратура Челнов.

Суд назначил мужичине 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, ранее челнинке назначили полгода исправительных работ за оскорбление полицейского. На судебном заседании она полностью признала вину. Ее приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Маргарита Головатенко