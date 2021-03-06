Челнинке назначили полгода исправительных работ за оскорбление полицейского

Прокуратура Набережных Челнов поддержала гособвинение по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти при исполнении должностных обязанностей в отношении 37-летней гражданки. Об этом сообщает прокуратура города.



Суд установил, что 15 ноября 2020 года гражданка, находясь в Набережночелнинском наркологическом диспансере, публично оскорбила сержанта полиции. Гражданку привлекли к ответственности по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

На судебном заседании она полностью признала вину. Ее приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале в Казани суд оштрафовал 38-летнего местного жителя за оскорбление сотрудника полиции. С осужденного в доход государства взыщут 20 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко