Челнинке назначили полгода исправительных работ за оскорбление полицейского
Прокуратура Набережных Челнов поддержала гособвинение по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти при исполнении должностных обязанностей в отношении 37-летней гражданки. Об этом сообщает прокуратура города.
Суд установил, что 15 ноября 2020 года гражданка, находясь в Набережночелнинском наркологическом диспансере, публично оскорбила сержанта полиции. Гражданку привлекли к ответственности по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).
На судебном заседании она полностью признала вину. Ее приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
В феврале в Казани суд оштрафовал 38-летнего местного жителя за оскорбление сотрудника полиции. С осужденного в доход государства взыщут 20 тысяч рублей.
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