В Татарстане в январе — феврале 2021 года ввели на 11,9% меньше жилья

Фото: Максим Платонов

Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по РТ сообщает, что в январе — феврале 2021 введены в действие жилые дома общей площадью 509,5 тыс. кв. метров. Эта сумма стала меньше на 11,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что на рынке недвижимости спрос на жилье превысил предложение: «Почти во всех регионах России у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры». По данным системы наш.дом.рф, в России за полтора года общее количество строящихся квартир снизилось с 2,3 млн в сентябре 2019 года до 1,8 млн в феврале 2021 года.

