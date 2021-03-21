Файзуллин заявил, что на рынке недвижимости наблюдается дефицит новых квартир

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что на рынке недвижимости спрос на жилье превысил предложение: «Почти во всех регионах России у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры».

Файзуллин добавил, что в сложившей на рынке недвижимости обстановке задачей Минстроя РФ и правительства является «активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков».

По данным системы наш.дом.рф в России за полтора года общее количество строящихся квартир снизилось с 2,3 млн в сентябре 2019 года до 1,8 млн в феврале 2021 года, пишет «Российская газета».

Фото: realnoevremya.ru

Острый дефицит нового жилья наблюдается в Башкирии, Саратовской области, Краснодарском, Пермском и Алтайском краях, сообщили эксперты. Это связывают с кризисом, вызванным пандемией коронавируса и переходом строительной отрасли на проектное финансирование.

Ранее сообщалось, что в Казани обеспеченность жильем на одного человека составляет примерно 27 кв. м. По итогам 2020 года ввод жилья на одного казанца составил 0,7 кв. м, при этом средний показатель по России — 0,53 кв. м на человека.



Татьяна Демина