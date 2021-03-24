Что меняется в избирательном законодательстве РФ — объясняет Госдума
Сегодня в третьем чтении были приняты поправки, которые приводят избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции РФ.
- Теперь быть президентом можно не более двух сроков, но это не распространяется на действующего главу государства, так как он занимал должность до вступления в силу поправок в Конституцию. Кроме того, на должность президента России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства или вида на жительство.
- Также теперь возглавить ЦИК может гражданин, которому исполнилось 30 лет.
- Депутаты Госдумы должны постоянно проживать на территории России. Также дополняется перечень оснований, при наличии которых гражданин не имеет права быть избранным депутатом ГД.
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