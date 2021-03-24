Госдума приняла закон об обнулении сроков на посту президента

Сегодня на пленарном заседании Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, обнуляющий сроки на посту президента, — ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему лидеру без учета его прежних сроков на указанному посту.

Таким образом, действующий глава государства Владимир Путин получает право вновь баллотироваться в президенты России.

Во исполнение Конституции России в ФЗ «О выборах президента Российской Федерации» внесены положения, уточняющие требования к кандидату на пост главы государства: им может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий/не имевший ранее иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.

Фото: kremlin.ru

При этом требование об отсутствии у кандидата гражданства иностранного государства не распространяется на граждан России, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ».

Напомним, законопроект в Госдуму внесли депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а еще член Совфеда Андрей Клишас. В первом чтении законопроект приняли в декабре, во втором — 23 марта.



Татьяна Демина