Минсельхозпрод: в Татарстане есть необходимые запасы сахара и подсолнечного масла

Необходимыми объемами сахара и подсолнечного масла Татарстан полностью обеспечен, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

В РТ валовое производство сахарного песка составляет 331,9 тыс. тонн в год — при потребности населения в 93 тыс. тонн, обеспеченность составляет 356,9%. Более чем в 12 раз каждый татарстанец обеспечен подсолнечным маслом. Валовое производство составляет 584 тыс. тонн, потребность — 46 тыс. тонн.

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Не ожидается дефицита данной продукции. Также не планируется сокращение площадей посевов масличных культур и сахарной свеклы.

Напомним, что после заморозки цен на сахар и масло у некоторых торговых сетей начались проблемы с поставками. Поставщики готовы отгружать продукты по установленным ценам, но требуют премию за доставку.

По данным «Коммерсанта», обычно небольшие и средние розничные магазины закупали продукцию у дистрибьюторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. После заморозки цен магазины попытались заключить договоры с производителями, однако те готовы работать с новыми контрагентами только после заключения договоров поставки.

Напомним, ситуацию с маслом предсказал ранее руководитель АО «Эссен Продакшн АГ», владелец бренда «Махеевъ» Леонид Барышев в разговоре с «Реальным временем»: «Сегодня мы можем смело сказать: масла в стране не хватит, его же все вывезли. К лету оно закончится, и будет у производителя стоить не 105 рублей, а все 250. Негде будет купить семечку, ее всю продали, пока мы все боролись за экспортную выручку. Нефть же подешевела, надо было чем-то другим компенсировать. Вот и компенсировали пшеницей и подсолнечником. А теперь сидим и хотим на остатки сделать низкую цену. Получится как в той сказке про шапки — «семь шапок из этой шкурки сшить можно». Но они будут очень маленькие».

