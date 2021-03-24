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На крыше казанского зооботсада заметили огромные сосульки

12:40, 24.03.2021
На крыше казанского зооботсада заметили огромные сосульки
Фото: Максим Платонов

Пользователь социальной сети выложил видео о том, какие огромные сосульки висят на крыше казанского зооботсада «Река Замбези».

Оператор отмечает, что дети подходят к стенам здания, а находиться там небезопасно.

«Реальное время» обратилось в администрацию учреждения за комментарием по данному вопросу.

23 марта в Казани жители дома по адресу: улица Односторонка Гривки, 48 пожаловались в социальной сети на разрушение своего жилища — к посту прикреплено видео, на котором видно, как специалисты обрушили сосульку и часть фасада.

Общество Татарстан
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