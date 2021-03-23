Казанцы пожаловались на разрушение дома

В Казани жители дома по адресу: улица Односторонка Гривки, 48 пожаловались в социальной сети на разрушение своего жилища.

Также на доме висели огромные сосульки. Жители обратились в службы за помощью, чтобы их убрать.

«Сегодня позвонили в 112, приехали убрали сосульки с частью стены! Собрались и уехали!» — написал пользователь соцсети.

К посту прикреплено видео, на котором видно, как специалисты обрушили сосульку и часть фасада.

фото: vk.com/kazanushka

В комментариях выражают удивление, что в таком доме могут жить люди. Одна из пользовательниц ответила: «И это только малая часть, что я показала!!!»

Комментаторы изначально предполагали, что это завод или заброшенный склад.

Ранее сообщалось, что в Казани идет активная очистка кровли многоквартирных домов от снега и наледи.

