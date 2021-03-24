В Сочи задержали лицеиста за подготовку взрыва в школе

В Сочи задержали лицеиста за подготовку взрыва в школе. О намерении напасть на одноклассников он заявил на странице «ВКонтакте».

Сотрудники ФСБ провели проверку в доме подростка, где обнаружили взрывчатку, компоненты бомб, также материалы о вооруженных нападениях на школы и личный дневник, пишет RT.

Правоохранительные органы еще не приняли процессуальное решение по делу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году в России уже несколько раз предотвращали теракты в образовательных учреждениях, запланированные несовершеннолетними. Так, в январе в подмосковных Люберцах силовики задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке теракта в школе.

Татьяна Демина