В Подмосковье задержали школьников по подозрению в подготовке теракта

Фото: Олег Тихонов (архив)

В подмосковных Люберцах силовики задержали двух подростков. Обоих подозревают в подготовке теракта в школе.

«Задержаны в Люберецком районе Подмосковья два подростка, готовившие теракт в одной из школ, предположительно, в Люберцах», — передает «РИА Новости» слова источника.

Сейчас с ними ведутся следственные действия. Другие детали не уточняются.

Напомним, перед 1 сентября 2020 года в Красноярске местное управление ФСБ настояло на психиатрическом обследовании девятерых школьников, состоявших в пабликах о школьных «шутингах». Самой освещенной журналистами стала ситуация 14-летней девочки, родственники которой стали говорить об этом случае.

