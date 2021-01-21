В Подмосковье задержали школьников по подозрению в подготовке теракта
В подмосковных Люберцах силовики задержали двух подростков. Обоих подозревают в подготовке теракта в школе.
«Задержаны в Люберецком районе Подмосковья два подростка, готовившие теракт в одной из школ, предположительно, в Люберцах», — передает «РИА Новости» слова источника.
Сейчас с ними ведутся следственные действия. Другие детали не уточняются.
Напомним, перед 1 сентября 2020 года в Красноярске местное управление ФСБ настояло на психиатрическом обследовании девятерых школьников, состоявших в пабликах о школьных «шутингах». Самой освещенной журналистами стала ситуация 14-летней девочки, родственники которой стали говорить об этом случае.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым