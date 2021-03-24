Голикова озвучила главную проблему системы здравоохранения

Главная проблема системы здравоохранения в России — кадровая. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью RT.

— Наверное, кадровая — недостаток врачей, которая предопределяет во многих регионах страны доступность медицинской помощи для отдаленных и малонаселенных пунктов, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До сих пор представители системы здравоохранения и финансовой системы спорят о том, достаточно ли в системе денег. По мнению самой Голиковой, недостаточно. Если бы средств было достаточно, не приходилось бы принимать решения о финансировании отдельных направлений из федерального или региональных бюджетов, отметила она.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Татарстан получит почти 600 млн рублей на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).



В ноябре прошлого года стало известно, что Татарстан получил из бюджета РФ 13,6 млрд рублей на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. Всего регионам РФ выделили 300 млрд рублей, из них 200 млрд уже перечислены. Республике осталась наибольшая часть средств.

Татьяна Леухина