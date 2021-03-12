Врачи РКБ Татарстана спасли 17-летнюю девушку, у которой нашли доброкачественную опухоль

Врачи РКБ Татарстана удалили доброкачественную опухоль 17-летней девушке. Об этом сообщается на странице меучреждения в Instagram.

У девушки в конце осени начал периодически болеть и тянуть живот. После стандартных осмотров у нее обнаружили кисту на яичнике. Как и полагается в таких ситуациях, пациентке выписали курс гормональных, после чего образование должно было бы рассосаться.

Однако повторное УЗИ показало, что образование не только никуда не делось, но ещё и увеличилось. Девушку направили на МРТ. Оно показало, что помимо кисты у пациентки было ещё одно образование, имеющее отдельную структуру, неоднородность и кровоснабжение которого очень часто совпадает с онкологическим процессом.

В профильную больницу девушка не могла обратиться из-за юного возраста, а в детской не было специалистов, которые оперируют взрослых с такими проблемами, сохраняя при этом орган. Так она попала в руки врачей РКБ. Все анализы показывали, что образование — не онкологическая опухоль, однако медики все равно высказывали опасения из-за структуры образования.



Хирурги отделения гинекологии решили сделать операцию через три прокола. Акушеры-гинекологи заранее договорились с онкологами, чтобы они присоединились к ним в операционной, если в этом была бы необходимость.



Сначала хирурги вытащили одну 9-сантиметровую кисту, а потом из того же яичника ещё одну 7-сантиметровую дермоидную кисту — доброкачественную опухоль, в состав которой обычно входят жировые ткани, волосы, зубы и даже кости. С помощью специального контейнера, который вводится в полость живота, медики убрали образования, оставив все здоровые ткани и сохранив яичник. На этой неделе девушку выписали домой, уже через несколько дней она сможет вернуться на учебу в хореографическое училище. Танцевать снова ей разрешили только осенью. Девушка мечтает стать балериной.



Ранее в ДРКБ Татарстана нейрохирурги восстановили форму черепа четырехлетнему ребенку из Чувашии при помощи импланта.



Татьяна Леухина