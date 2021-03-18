В России изменятся правила сдачи экзамена на права

В России с 1 апреля начинающие автомобилисты не будут отдельно сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять автомобилем исключительно в условиях реального дорожного движения, сообщается на сайте ведомства.

Нововведение коснется тех, кто сдает экзамен на вождение легковым автомобилем, грузовиком, автобусом. Для мотоциклистов формат экзамена на права остается прежний: с площадкой.

Также подвергся изменениям список нарушений и ошибок, за которые начисляют штрафные баллы. Теперь перечень разделили на подгруппы по одному, двум и трем баллам. В отдельный блок вынесли грубые ошибки, из-за которых экзамен прекращается сразу: к ним добавились езда с непристегнутым ремнем безопасности или использование телефона на дороге.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для успешной сдачи, как и раньше, нужно набрать не больше пяти штрафных баллов.

Еще одно важное нововведение: во время сдачи экзамена на права в машине может присутствовать наблюдатель из числа кандидатов в водители, ожидающих своей очереди, представителей общественных организаций и автошкол. Эта мера позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

Ранее Федерация автошкол Татарстана представила антирейтинг автошкол республики, выпускники которых со стажем до двух лет в 2020 году совершили ДТП, в которых пострадали или погибли люди. Всего в список вошли 100 автошкол со всей республики.

Татьяна Леухина