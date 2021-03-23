Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента FISU

Министр спорта Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщает пресс-служба Минспорта.



Матыцин упомянул о достижениях во время работы в FISU, в том числе о проведении Всемирных студенческих игр, учреждении проекта Healthy Campus: «FISU добилась явного прогресса по всем направлениям своей работы». Он добавил, что будет продолжать делать все возможное для поддержки студенческого спортивного движения.



Возглавлять организацию до 17 декабря 2022 года будет первый вице-президент FISU Леонц Эдер, после чего Матыцин вновь вернется на пост главы FISU.

Напомним, президентом FISU Матыцин является с 2015 года, Минспорта он возглавляет с января 2020-го. Приостановление деятельности на должности президента FISU связано с запретом Всемирного допингового агентства, вынесенным в декабре прошлого года, — тогда российским чиновникам запретили занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.

Фото: tatarstan.ru

Ранее Матыцин комментировал слухи о своей отставке из Министерства спорта России. По его словам, он не писал подобных заявлений об уходе, и заявил, что продолжает активную работу. Некоторые источники сообщали об уходе Матыцина и его заместителей. В ведомстве также называли информацию не соответствующей действительности.

Подробнее о прежних должностях и достижениях Матыцина — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко