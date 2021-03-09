СМИ сообщили об отставке министра спорта РФ Олега Матыцина — в ведомстве это опровергли

Министерство спорта России опровергло информацию об отставке главы ведомства Олега Матыцина. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня вечером telegram-канал Baza написал об уходе Матыцина со своего поста по собственному желанию. Вместе с ним, по данным СМИ, якобы уходят несколько его заместителей. Авторы статьи связали уход Матыцина с недавними задержаниями спортивных чиновников.

Фото: vk.com/minsportrf

«Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

Матыцин возглавил Министерство спорта России в январе 2020 года. С 2015 года он был президентом Международной федерации университетского спорта.