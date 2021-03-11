Матыцин опроверг слухи об отставке с поста министра спорта России

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал слухи о своей отставке. По его словам, он не писал подобных заявлений об уходе, и заявил, что продолжает активную работу.

«Почвы под этими заявлениями нет. Как видите, новость оказалась нежизнеспособной, и реанимировать ее не хочу. Мы продолжаем активно работать, министерство идет намеченным курсом. Утка ли это? Вам уже судить и давать названия и термины. У меня нет времени, чтобы заниматься расследованиями, откуда это идет. Я заявление об отставке не писал», — сказал Матыцин.

Олег Матыцин. Фото: tatarstan.ru

Напомним, ранее некоторые источники сообщили об уходе Матыцина и его заместителей из Министерства спорта России. Чуть позже в ведомстве назвали информацию не соответствующей действительности.

Матыцин возглавляет Министерство спорта страны с января прошлого года. Подробнее о его прежних должностях и достижениях читайте в материале «Реального времени».