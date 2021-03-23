В КФУ подсчитали, ждать ли высоких платежей за отопление татарстанцам

Фото: Олег Тихонов (архив)

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, стоит ли ждать татарстанцам высоких платежей за ЖКУ:

— Энергетики как-то с нами разошлись в данных, говоря об аномальности некоторых месяцев, и сослались они на различия в методиках оценки средней температуры. И этим они обосновывают возросшие счета за отопление. Так вот, не оставим им такой возможности и посчитаем по их методике. Если оценивать месяцы по их методике, то они считают с 23-го по 23-е (число, — прим. ред.). То есть уже сегодня, 23 марта, и, говоря про период с 23 февраля по 23 марта, норма -4,7 градуса, в то время как в этом году это -9,3 градуса. То есть почти на 5 градусов действительно было холоднее, — отметил эксперт.

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По подсчетам Аухадеева, если сравнивать со счетами за отопление за предыдущие месяцы, например за январь, то с 23 января по 23 февраля средняя температура была -11,3 градуса. Таким образом, счет за этот месяц должен быть несколько ниже, аргументированно ниже, так как температура ровно на два градуса была ниже, если рассчитывать по методике Минэнерго.

Напомним, в марте казанцы вновь начали жаловаться на большие счета за коммунальные услуги. 2021 год начался с резкого повышения коммунальных платежей, что вызвало недовольство многих татарстанцев своими управляющими компаниями. «Реальное время» также рассказывало о казанце, который провел собственное расследование: он утверждает, что его УК перекладывает плату за отопление коммерческих площадей на жильцов дома.



На проблему роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и низкое качество обслуживания в этой сфере обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ он отметил, что надеется на позицию прокуроров в решении этой проблемы.

