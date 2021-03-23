В Казани до конца года закрыты участки дорог на пересечении Аметьевской магистрали и улицы Гвардейской

В Казани до конца текущего года в связи с работами по выносу инженерных сетей ограничено движение по улице Гвардейской и Аметьевской магистрали. Такое распоряжение подписано в исполкоме города.



Так, проезд по улице Гвардейской в районе пересечения с Аметьевской магистралью и по Аметьевской магистрали в районе пересечения с улицей Гвардейской закрыт до 31 декабря, сказано на сайте казанской мэрии.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что из-за работ по выносу водопровода из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена до 7 мая проехать нельзя будет по улице Юлиуса Фучика, в районе дома по улице Чингиза Айтматова, 1, а также по улице Чингиза Айтматова, в районе дома по Юлиуса Фучика, 90б.

Маргарита Головатенко