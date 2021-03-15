В Госдуме предложили распространить налоговый вычет за фитнес на детей

Депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению поправку в законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Предполагается, что новая поправка будет распространяться на несовершеннолетних граждан. Об этом сообщает «Парламентская газета».



Так, налогоплательщик сможет получить вычет, если на занятия спортом ходят его несовершеннолетние дети или подопечные. По словам члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерия Скруга, важно заинтересовать как можно больше людей в занятиях спортом, для чего следует сделать «физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей».

Законопроект предлагает дополнить состав налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме уплаченного налога на доходы физлиц в налоговом периоде за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные соответствующими организациями. Вернуть будет можно 13% от расходов на занятия. Максимальная сумма — 120 тысяч рублей, максимальный размер вычета — 15,6 тысячи рублей.

Фото: pixabay.com

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил министру спорта Олегу Матыцину ввести целевое пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей, но не более 5 тысяч рублей в месяц. Сухарев упоминал, что Минфин прорабатывает возможность предоставления налоговых вычетов родителям за занятия их детей спортом, но это, по его словам, кардинально не изменит ситуацию, так как в среднем на оплату секции уходит 3—5 тысяч рублей на одного ребенка и до 10 тысяч рублей на двух. Это гораздо большая сумма, чем НДФЛ, уплаченный родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.

Маргарита Головатенко