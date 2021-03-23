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Тайсон не принял предложение на бой с Холифилдом

12:53, 23.03.2021
Тайсон не принял предложение на бой с Холифилдом
Фото: twitter.com/MikeTyson

Менеджер Эвандера Холифилда сообщил о срыве боксерского боя против Майка Тайсона с гонораром в размере 25 млн долларов.

По его словам, сторона другого бойца отказалась от поединка, отклонив все предложения.

«Мы вели переговоры с благими намерениями, но, похоже, что мы только зря потратили время», — рассказал менеджер Холифилда Крис Лоуренс.

Фото: allboxing.ru

Ранее сообщалось, что бойцы обсуждают детали будущего поединка.

Всего Тайсон и Холифилд встречались два раза. В первый раз боксеры встречались в чемпионском бою в ноябре 1996 года. Победу в нем одержал Холифилд, а поединок был назван «боем года». Через полгода состоялся матч-реванш, который закончился скандалом: Тайсон откусил край уха своего соперника, после этого Холифилд отказался возвращаться на ринг.

Недавно 54-летний Тайсон дрался с 51-летним Роем Джонсом и закончил бой вничью.

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