Показательный бой между Тайсоном и Джонсом закончился вничью
Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился с ничейным счетом.
По итогам восьмираундового поединка судьи присудили по одной победе каждому боксеру, а один арбитр зафиксировал ничью. После матча боксеры заявили, что недовольны итоговым результатом.
Iron Mike at 54 years old #TysonJones pic.twitter.com/ZQVaWYE3P9— Adam (@Oles_Time) November 29, 2020
По окончании боя на пресс-конференции гражданин России Рой Джонс поблагодарил россиян за поддержку.
Esse luta do tyson contra o roy resumida numa imagem pic.twitter.com/6jqK4qvqkZ— Vash (@_KonoBaka) November 29, 2020
Ранее сообщалось, что по контракту бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон (50-6, 44 КО) заработает за бой более 10 миллионов долларов.СпортОбщество
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