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Показательный бой между Тайсоном и Джонсом закончился вничью

10:13, 29.11.2020
Показательный бой между Тайсоном и Джонсом закончился вничью
Фото: twitter.com/wbcboxing

Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился с ничейным счетом.

По итогам восьмираундового поединка судьи присудили по одной победе каждому боксеру, а один арбитр зафиксировал ничью. После матча боксеры заявили, что недовольны итоговым результатом.

По окончании боя на пресс-конференции гражданин России Рой Джонс поблагодарил россиян за поддержку.

Ранее сообщалось, что по контракту бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон (50-6, 44 КО) заработает за бой более 10 миллионов долларов.

СпортОбщество
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