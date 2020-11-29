Показательный бой между Тайсоном и Джонсом закончился вничью

Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился с ничейным счетом.

По итогам восьмираундового поединка судьи присудили по одной победе каждому боксеру, а один арбитр зафиксировал ничью. После матча боксеры заявили, что недовольны итоговым результатом.

По окончании боя на пресс-конференции гражданин России Рой Джонс поблагодарил россиян за поддержку.

Esse luta do tyson contra o roy resumida numa imagem pic.twitter.com/6jqK4qvqkZ — Vash (@_KonoBaka) November 29, 2020

Ранее сообщалось, что по контракту бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон (50-6, 44 КО) заработает за бой более 10 миллионов долларов.