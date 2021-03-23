В «Нижнекамскнефтехиме» завершилась Спартакиада трудящихся

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» назвали имена победителей и призеров «Спартакиады трудящихся — 2020» и смотра-конкурса «Лучший физкультурник — 2020». Всего в этом году предприятие организовало для укрепления здоровья работников 37 спортивно-массовых мероприятий, в которых участвовало 3429 человек.

В первенстве ПАО «Нижнекамскнефтехим» по лыжным гонкам, завершающем сезон, участвовали 37 команд: 15 женских, 15 мужских и семь смешанных. В общей сложности на лыжню вышли 150 человек.

В итоге у мужчин первой финишировала команда завода ДБиУВС, выиграв у СПС более 2 минут. У женщин команда завода СПС ожидаемо оказалась вне конкуренции. В смешанных — пальма первенства досталась НТЦ.

Несколькими днями ранее на учебно-тренировочной базе «Алмаш» прошло первенство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по лыжным гонкам среди руководителей. История турнира уходит в 1970-е годы, аналогов ему в Нижнекамске нет. В соревновании приняли участие свыше 300 человек.

— Традиции, заложенные нашими отцами-основателями, служат укреплению здоровья, отличному настроению. Мы подаем пример нашим детям в это трудное «ковидное» время сохранять силы и здоровье, чтобы трудиться на благо нашего предприятия, — отметил заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

Физкультура и спорт являются важным социальным ориентиром в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Вовлеченность работников предприятия и членов их семей в массовый спорт составляет 30%.

21 марта почти 30 семей нефтехимиков приняли участие в спортивном празднике на учебно-тренировочной базе «Алмаш». Работники заводов, управлений, центров и цехов соревновались в зимнем первенстве ПАО «Нижнекамскнефтехим» в семейных стартах. Состязания семей проходили в двух возрастных группах: с детьми до 9 лет и 10—13 лет.



В итоге выявили самых ловких, сообразительных и сплоченных. Победителей и призеров наградили кубками, грамотами и медалями, всем детям вручили сладкие призы. Завершился спортивный праздник чаепитием с пирогами.

Партнерский материал