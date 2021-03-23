НКНХ организует республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» организует и проведет VII Республиканский конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» татрескома Росхимпрофсоюза работников химических отраслей промышленности.



Конкурс проводится для повышения престижа высококвалифицированного труда работников основных профессий химических отраслей, формирования позитивного общественного мнения, определения мастерства и качества подготовки.



Состязания состоятся 9 апреля 2021 года на базе ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева». В них примут участие 75 работников с предприятий химической промышленности Республики Татарстан, Башкирии и Самарской области.



К слову, организатором мероприятия компания «Нижнекамскнефтехим» была выбрана не случайно. Предприятие является примером внедрения в практику управления персоналом стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризации рабочих и инженерных профессий и не только.



Сегодня в НКНХ трудятся свыше 15 тысяч сотрудников. Порядка 42% работников — в возрасте до 35 лет. В подразделениях общества и дочерних предприятиях конкурсы профессионального мастерства проводятся более чем по 30 профессиям.



Для молодых специалистов это возможность оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные знания и умения, совершенствоваться в выбранной профессии, но и возможность карьерного роста. Работники НКНХ принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства городского, республиканского и федерального уровней.



ПАО «Нижнекамскнефтехим» активно поддерживает движение WorldSkills, принимая участие практически во всех состязаниях по профессиональному мастерству: отборочных, региональных, национальных и Hi-tech среди рабочих промышленных предприятий.

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