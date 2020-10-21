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Исполком Тукаевского района возглавил Айрат Хабибуллин

13:48, 21.10.2020
Исполком Тукаевского района возглавил Айрат Хабибуллин
Фото: пресс-служба Тукаевского района

Руководителем исполнительного комитета Тукаевского района назначен Айрат Хабибуллин. Решение было принято на втором заседании Совета Тукаевского района.

Айрат Хабибуллин занимал должность первого заместителя главы исполкома Ленара Авзалова. После задержания Авзалова в рамках расследования уголовного дела Хабибуллин исполнял обязанности руководителя исполкома.

Напомним, ранее был объявлен конкурс на должность главы исполкома.

ОбществоВласть Татарстан
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