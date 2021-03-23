«Соллерс»: переход на электротранспорт в Казани возможен уже в 2022—2023 годах

Совместное предприятие «Соллерс Форд» спрогнозировало, что переход на электротранспорт в Казани, Москве и Санкт-Петербурге возможен уже в 2022—2023 годах, к 2025 году это произойдет в Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СП.



По данным «Соллерс», использование электротранспорта дает снижение эксплуатационных затрат по сравнению с традиционными дизельными автомобилями до 40. Основной формой распространения электрического коммерческого транспорта будет операционный лизинг, подписка и каршеринг, отметили на предприятии.

«В этой связи, чтобы поддержать российских клиентов, мы бы предложили включить электротранспорт в существующую программу «Доступная аренда» с возможностью увеличения субсидируемой скидки на электротранспорт до 35% с нынешних 25%», — заявляют в Sollers.

Сегодня совместное предприятие объявило, что в 2022 году планирует наладить в Татарстане серийное производство электрических легких грузовиков Ford Transit.