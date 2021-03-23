Независимый топливный союз заявил о риске роста цен на бензин на 14%

Независимый топливный союз (НТС) сообщил, что цены на бензин в России могут вырасти на 14%, и в связи с этим направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять срочные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом пишут «Известия».

В НТС во избежание топливного кризиса заявили о необходимости дополнительных фискальных стимулов для роста производства нефтепродуктов: «Подобной мерой может служить снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. В 2018 году уже был прецедент такого снижения».

Также в союзе предложили отменить демпфер, так как, по их мнению, «вместо сглаживания влияния колебаний внешней конъюнктуры на внутренний рынок он выступает дестабилизирующим фактором».

На данный момент планов по отмене демпфера нет — как сообщили недавно в Минэнерго, скорректированный демпфер на топливо заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС. Он был введен после скачков цен на топливо, в том числе и в 2018 году. По данным Счетной палаты, ситуация может повториться.

