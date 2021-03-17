В Кремле прокомментировали колебания цен на топливо в России

Правительство России следит за ситуацией с ценами на топливо и держит ее под контролем. Это не позволит им резко меняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо, — рассказал представитель Кремля.

После скачков цен на топливо, в том числе и в 2018 году, власти разработали специальный демпферный механизм, который призван смягчать влияние факторов, связанных с мировой конъюнктурой цен на нефть, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с главами топливных компаний, добавил пресс-секретарь главы государства.

В отчете о работе Счетной палаты за прошедший год говорится о том, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. В минувшую пятницу цена бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) выросла до 55,75 тыс. рублей за тонну. Она обновила исторический максимум мая 2018 года. В Минэнерго заявили, что рост цен связан с изменением индекса потребительских цен с начала года и сезонным ростом спроса на топливо.

